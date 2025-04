(SZ) In Ostereistedt befindet sich bis zum Gründonnerstag das Osterhasenpostamt der Deutschen Post AG. Die Anschrift lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Auf ihrer Webseite hat die Post Kinder eingeladen, gemalte, gebastelte oder geschriebene Ostergrüße und Osterwünsche an Hanni Hase zu schicken und das Versprechen abgegeben, dass jeder Brief, der bis spätestens eine Woche vor Karfreitag im Osterhasenpostamt eingegangen ist, vom Osterhasen beantwortet wird. Eine so verbindliche proaktive Handlungsansage von einem Unternehmen, das aus einer Bundesbehörde hervorgegangen ist, klingt außergewöhnlich. Aber das Versprechen wird wohl hasenflink eingehalten. Die dpa meldet, dass bislang 68 000 Briefe beantwortet worden seien. Das kann ein einzelner Hase natürlich nicht allein schaffen. 14 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sitzen auch am Waldrand und beantworten vornehmlich Briefe, in denen der Wunsch nach Frieden niedergelegt worden ist, wie die Leiterin der Osterpostfiliale bestätigt hat.