(SZ) Olaf kann sprechen. Und manchmal sogar reden. Das ist eine schöne Erkenntnis, die nicht nur die SPD bei ihrem Parteitag gewonnen hat, sondern auch die Menschheit. Jedenfalls jener Teil der Menschheit, der sich für Olaf Scholz interessiert. Scholz hat eine Rede gehalten auf diesem Parteitag. Kundige und unkundige Beobachter (m/w/d) haben darauf hingewiesen, dass er "frei" gesprochen habe, also ohne Zettel, Teleprompter oder Manuskript. Wahnsinn, ein Bundeskanzler redet frei! Dass ein Bundeskanzler auch mal frei spricht, ist eigentlich so selbstverständlich, wie dass die Erde sich um die Sonne dreht. Weil aber bei der SPD nichts mehr selbstverständlich ist - vielleicht mit Ausnahme der habituellen Ich-bin-dagegen-Haltung der Jusos -, haben die Delegierten ihren Kanzler lange und stehend beklatscht. Die Parteichefin Saskia Esken, die bedauerlicherweise oft frei spricht, hat die nahezu anrührendsten Worte für die Olaf-Rede gefunden: "Die hat uns im Herzen angefasst, ganz ehrlich im Herzen angefasst."

Man könnte nun sagen, die Einzige, die "uns", egal ob "wir" in der SPD sind oder nicht, im Herzen anfassen sollte, sei die Kardiologin. Allerdings muss man schwäbischen Informatikerinnen, zu denen Esken zählt, eine gewisse Metaphernfreiheit zubilligen. Außerdem ist Esken eine Postmarxistin (Willy Brandt war ihr früher mal zu rechts). Manche Postmarxisten, etliche Niederbayern und Friedrich Merz haben manchmal eine sprachschöpfende Kraft, die aus der Zerstörung herkömmlicher Vernunft etwas Neues schafft, von dem zunächst kaum jemand weiß, ob es tiefsinnig oder nur blödsinnig ist. Wenn man über Sprache in der Politik nachdenkt, muss man natürlich auch an den eichhörnchenäugigen Robert Habeck denken. Habeck ist, merzmäßig formuliert, ein Kardiologe der Macht. Manche seiner Reden wirken in einem bestimmten Milieu wie perkutane Corona-Interventionen, sodass hinterher das politische Blut wieder freier fließt. Im Vergleich dazu ist Scholz ein Anästhesist, den man allerdings, wenn man jemanden am, gar im Herzen anfasst, auch braucht, weil es sonst wehtut.

Möglicherweise ist das die ideale Beschreibung für Olaf Scholz, den rhetorischen Anästhesisten: Man braucht ihn als Kanzler, weil es sonst wehtut. Die Alternative zu ihm wäre derzeit der schon zitierte Merz, der, nur im poetischen Sinne, vermutlich kein Herz hat, oder nur ein sehr kleines. Außerdem müsste die Union gemeinsam mit mindestens einer anderen Partei regieren, wofür die FDP mutmaßlich nicht mehr infrage käme, weil es ihr bei den nächsten Wahlen vielleicht so geht wie dem Blinddarm: Man hat ihn, aber wenn man ihn nicht mehr hat, fällt es auch nicht auf. Die Welt der Herz- und Medizinmetaphern jedenfalls ist eine weite, die man nur mit großer Vorsicht betreten sollte.