(SZ) Winfried Kretschmann ist bei den Grünen das, was Boris Palmer gerne geworden wäre, hätte er nicht zu viel von einerseits Sahra Wagenknecht und andererseits Alfred Dregger in sich (Für jüngere Leserinnen und Leser: Dregger war ein CDU-Mann, gegen den Friedrich Merz linksliberal wirkt). Kretschmann also ist ein Landesvater, bei dem das Schwäbische mit zunehmendem Alter das Grüne substituiert. Er ist etwas jünger als Joe Biden, der, anders als Kretschmann, nie Kommunist war. In Baden-Württemberg darf man Kommunist gewesen sein, wenn man mit wachsender Reife dann für Porsche ist. Der Ministerpräsident Kretschmann ist sehr reif, sehr schwäbisch und auch sehr selbstsicher. Jetzt hat er diesen jungen Leuten in Berlin, deren dilettantisches Rumregieren gerade dazu führt, dass AfD und SPD gleichauf liegen, endlich mal gesagt, was sie falsch machen. "Wenn ich in meiner Koalition zuließe, dass wir uns derart öffentlich beharken, wie es die Berliner Koalition tut", sagte Kretschmann zur Zeit, "dann ... würden wir das keine sechs Wochen aushalten."