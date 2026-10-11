(SZ) Glücklicherweise sind die Profiler des Bundeskriminalamts in Wiesbaden daheim und damit nicht sehr weit vom Felsen der Loreley. Man könnte natürlich zunächst annehmen, gefragt seien eher die Zielfahnder des BKA, die nach dem Wasser suchten, das dem Rhein zwischen Burgen, Reben und Weinstuben zuletzt so sehr verloren ging. Jemand muss es weggenommen haben. Am Klimawandel kann es ja nicht liegen, denn den hat es ja immer schon gegeben, wie die kompetente Frau Weidel von der AfD neulich im ZDF-Sommerinterview sagte. Und was es immer schon gab, das kann sich ja nicht wandeln, oder? Und früher, also damals, als es immer schon den Klimawandel gab, da hat der Rhein ja auch immer Wasser geführt, sogar so viel, dass ihn Frachtschiffe tatsächlich befahren konnten und eine einkömmliche Einnahmequelle für das Raubrittertum bildeten, das hier zum regionalen Traditionsbestand zählt. Heute zockt es seine Opfer auf diskretere Weise in überteuerten Weinstuben und auf Ausflugsdampfern ab. Aber wir schweifen ab. Jedenfalls, an der Loreley ist dieser Tage die Expertise der Kriminalpsychologie gefragt.