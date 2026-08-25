(SZ) Es ist schade, dass Friedrich Merz seinen Urlaub letztlich doch beenden musste. Eine Zeit lang hatte es so ausgesehen, als habe der Kanzler ein weiteres Mal verstanden, dass man lieb gewonnene Ansichten nur so lange vertreten kann, wie sie zum eigenen Portfolio passen. Dem Sinn nach hat Merz vor Jahr und Tag kundgegeben, ein Land wie die Bundesrepublik könne sich auf Dauer nicht mit einer sogenannten Work-Life-Balance in den Top-Rängen der wirklich tollen Länder halten. Aber nun war da eben dieser Sommer, von dem Rilke sagen würde, er sei groß gewesen, und Friedrich Merz hat sich diesem großen Sommer einfach hingegeben, als läge nicht schon der Schatten auf seiner Sonnenuhr. Größe wird heute, anders als zu Rilkes Zeiten, nicht in Idealismus gemessen, sondern in statistischen Rubriken. Fünfzig Prozent der Getreideernte in Oberbayern könnte einfach verloren gehen, weil es in den vergangenen Monaten so verdammt heiß und trocken war. Wer das nicht glauben wollte, konnte sich den Waldbrand in der Eifel anschauen, der Kanzler hat dies zum Ausklang seiner Ferien auch getan. Folgenden Satz des Bauernpräsidenten Joachim Rukwied sollte sich der Kanzler, sollten wir alle uns in den Jahreskalender tippen: „Für die Herbstkulturen zeichnet sich in der Tendenz ab, dass wir auch hier mit erheblichen Einbußen rechnen können.“ Man tut Friedrich Merz sicher nicht unrecht, wenn man auch ihn zu den Herbstkulturen zählte. Sein Sommer ist vorbei, manche Spötter sagen, es habe für Merz nie einen Sommer gegeben. Er ist im Winter gestartet, brauchte zweimal Starthilfe, und schon Anfang September könnte sein Saisonkennzeichen ablaufen.