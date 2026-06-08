(SZ) Die Sommerpause zählt zum immateriellen Weltkulturerbe Europas – zumindest inoffiziell. In Frankreich dauert sie ungefähr von Mai bis August, danach beginnt die Rentrée, also die lange Eingewöhnungszeit in den Berufsalltag, der eigentlich eine behutsame Desensibilisierung des Urlaubsgefühls ist. Die Franzosen bewohnen in dieser Zeit ihre zumeist in zehnter Generation vererbten Sommerhäuser in Saint-Gély-du-Fesc und überlegen sich, wie sie die kurze Unterbrechung im viel zu engen Paris am besten und am arbeitsärmsten herumbekommen. Die Deutschen haben Sommerferien und fuhren, bis jetzt jedenfalls, sehr gerne und lange an die Ostsee nach Meck-Pomm. Aber weil im Osten demnächst der kleindeutsche Rübezahl Höcke seine Kyffhäuser-Zwerge in die Staatskanzleien schicken will, möchten viele Deutsche doch lieber wieder am Chiemsee Urlaub machen. Dort ist es auch seit eh und je schön, und weil Markus Söder inzwischen aufgehört hat, öffentlich Wurstungetüme zu verschlingen, kann man auch wieder gepflegt ins Wirtshaus gehen und die Freude an der regionalen Küche Löffel für Löffel zurückgewinnen. Und noch etwas geschieht in der Sommerpause: Die glücklose Regierung geht, mitsamt der aufgebrachten Opposition, in die Sommerpause.