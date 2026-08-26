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Glosse: Das StreiflichtZeit für ein klares Ohnmachtwort

Lesezeit: 2 Min.

Zeit für ein Machtwort? Kanzler Friedrich Merz bei der Kabinettsklausur in Neuhardenberg.
Zeit für ein Machtwort? Kanzler Friedrich Merz bei der Kabinettsklausur in Neuhardenberg. Michele Tantussi/Getty Images

Alle rufen: Der Kanzler muss zeigen, wo es langgeht! Tut er es aber, ist es auch wieder nicht recht. Friedrich Merz hätte eine bessere Alternative.

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(SZ) Es ist wieder so weit, der Showdown von Berlin hat begonnen. Schicksalshaft umhüllen Nebelschwaden, durchbrochen von grell aufleuchtenden Blitzen, den Bundestag. Die letzte Patrone des Bundeskanzlers soll endlich in den Regierungsrevolver geladen werden: Alle fordern ein Machtwort von Friedrich Merz. Man weiß zwar nicht wirklich, in welcher Angelegenheit jetzt genau. Aber nach den Regierungsferien ist offenbar die beste Zeit für das seit jeher härteste Regierungswerkzeug. Dann sagt der Chef ein für alle Mal, wo’s langgeht. Im Western verkündete der Häuptling der Komantschen abschließend: „Hugh, ich habe gesprochen.“ Womit jedes Widerwort erstarb. Als der Regierungszirkus noch Helmut & Helmut hieß, machten das Schmidt und Kohl, wenn die eigene Partei partout nicht gehorchen wollte. Der eine Häuptling knurrte hanseatisch „Nato-Doppelbeschluss – hugh!“ Der andere befahl in breitem Pfälzisch: „Wiedervereinigung – hugh!“ So geht Machtwort. Das führt zu der Frage, wie der Direktor des gerade in Berlin gastierenden Flohzirkus ein Machtwort sprechen könnte.

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