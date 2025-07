Das Streiflicht Regt euch doch nicht auf über die 41 Männer im Kanzleramt – bald lädt Merz ihre Frauen zum Plätzchenbacken ein! 25. Juli 2025, 13:43 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Gruppenbild mit Dame: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt am 21. Juli 2025 deutsche Unternehmenschefs zum Investitionsgipfel „Made for Germany“ im Kanzleramt. Einzige Frau: Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. (Foto: Katharina Kausche/Katharina Kausche/dpa)

Warum in unserer Regierungszentrale alles immer so was von in Butter ist, egal was die Nörgler und Kritikerinnen wollen.

