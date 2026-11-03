(SZ) Die Frage, wer der nächste Bundespräsident wird, hat der derzeitige Bundeskanzler jetzt schon bündig und auf seine rigorose Art rigoros beantwortet: Niemand. Man interpretiert nicht zu viel in Merzens Bekundung, wenn man sie dergestalt zusammenfasst, dass es entweder eine Bundespräsidentin oder ansonsten der Posten einfach abgeräumt wird. Das wäre nicht weiter schlimm, denn der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Amt mit seinen windelweichen Reden ja schon so windelweich geredet, dass selbst die Rigorosität von Friedrich Merz als waschechte Rigorosität durchgehen kann. Friedrich Merz, um noch ein bisschen bei ihm, dem großen tragischen Unglücksadler, zu verweilen, der Bundeskanzler hat sich wieder einmal mit einem Satz so heillos zubetoniert, dass er nicht einmal entweichen kann, um seiner Erzfreundin Angela Merkel in den Weg zu treten. Im kommenden Jahr wird sie vermutlich zu den Delegierten zählen, welche die Bundespräsidentin wählen. Ja, auch die Altkanzlerin möchte, dass es eine Frau wird – aber wenn es doch ein Mann werden sollte, kann es ihr wurscht sein. Dann fährt sie halt wieder an die Amalfiküste, trägt lustige neue Hosen und lässt sich so lange und so vorteilhaft fotografieren, dass sich jeder fragt, warum die Wahlleute nicht eigentlich sie zur Bundespräsidentin gewählt haben.