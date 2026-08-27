(SZ) Männer sind generell ein Problem, das weiß jeder, der die Kühnheit besitzt, sich einen Mann in der Wohnung zu halten. Ob Gott daran schuld ist oder die Evolution, müssen neutrale Beobachter entscheiden, am besten die Schweizer. Beide Verdächtige lehnen jegliche Verantwortung ab, Gott mit Verweis auf den Teufel. Jedenfalls führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass bei der Erschaffung des Mannes einiges schiefgelaufen ist. Gewiss, es gibt auch gute Männer, zuletzt war es der heilige Franz von Assisi, der positiv auffiel. Die meisten aber sind eine Plage für die übrige Menschheit, vor allem, wenn sie in die Politik gehen wie zum Beispiel Trump, der die unselige Verbindung von Testosteron und Irrsinn idealtypisch verkörpert. Frauen werfen Männern oft auch Gefühlskälte vor, das aber ist falsch. Männer können extrem leidenschaftlich sein, etwa wenn ihr Fußballklub spielt. Deutsche Männer haben dazu noch eine unverbrüchliche Liebe zum Automobil, und dies seit den Zeiten des Stauferkaisers Friedrich Testarossa. Manchmal ist ein Mann aber auch einsam, also „in schlechter Gesellschaft“, wie der amerikanische Schriftsteller Ambrose Bierce das Einsamsein definiert. Dann greift er zur Flasche, und in der steckt wirklich der Teufel, verwandelt in eine toxische Substanz: den Alkohol.