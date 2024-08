(SZ) Zum Ende des Olympiasommers wird man ja wohl ein paar Dinge geraderücken dürfen. Klar, das Schwimmen in der Seine, schon spektakulär, außer vielleicht für jene Schwimmer, die anschließend dringend die Sanitärräume aufsuchen mussten. Aber hey, die Naturfreaks vom IOC haben wenigstens dafür gesorgt, dass die Gezeiten keine Rolle spielen, sonst wären die Teilnehmer mitten im Wettkampf noch auf dem Trockenen gelandet, und wer weiß, was sie sich da eingefangen hätten. Sowieso, die Stimmung, ein steter Fluss der guten Laune. Und der neue Weltrekord im Stabhochsprung, den der Schwede Armand Duplantis aufgestellt hat: ebenfalls toll, bravo, jaja. Aber schon mal einen Floh springen sehen? Der misst wenige Millimeter, schafft aber 25 Höhenzentimeter, ohne Stab. So betrachtet, wirkt die Bestleistung dann doch wiederum locker einholbar. Für künftige Olympioniken könnte es sich empfehlen, zu Rekordversuchen in Flohgröße anzutreten.