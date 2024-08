(SZ) Als sich im November 2021 die FDP, die Grünen und die SPD das Ja-Wort gaben, war die erste bundesdeutsche Ampel-Ehe geschlossen – und zugleich der Startschuss gefallen für jede Form von Beziehungsanalogie. Der Vergleich mit der Partnerschaft ist in heutigen Zeiten so naheliegend, weil mittlerweile auch sogenannte glückliche Paare freimütig zugeben, dass Beziehung Arbeit ist, dass man in die Partnerschaft investieren muss, damit eine Ehe mehr Spannung aushält als alle Stromautobahnen zusammen, wenn um 20 Uhr bundesweit die „Tagesschau“ eingeschaltet wird. Den Griff zur Fernbedienung befördert dabei, dass die Koalition eine Voraussetzung erfüllt, die jeden Soap-Drehbuchautor Freudentänze aufführen lassen müsste: Sie hat sich anfangs nach dem erfolgsträchtigen Script-Prinzip zusammengestritten, das da frei nach Willy Brandt lautet: Jetzt wächst zusammen, was nicht zusammengehört.