(SZ) Spielte die nächste Staffel der Reichenhotel-Serie „White Lotus“ im Bayerischen Wald oder in Brandenburg, man wäre so was von dabei. Würde sich warm tanzen im Reigen aus hochkalorischem Frühstück und Detox-Massage, dann weiter zur Yogastunde, wo nur der Zutritt bekommt, dessen Leggins mehr als 250 US-Dollar kosten. Und abends fiele der Firnis der Zivilisation und man würde Zeugin einer Beziehungstat am Pool, wovon man sein gesamtes weiteres Leben ausschweifend erzählen könnte. Erzählen kann man es den Enkeln und Urenkeln aber nur, wenn man nicht selbst Opfer einer Beziehungstat am Pool wird. Vielleicht begangen aus Eifersucht, vielleicht, weil es sich finanziell lohnt oder cineastisch nach ein zwei, drei Emmys aussieht. Wie auch immer der Abend ausgeht im White Lotus Sankt Englmar: Nobel geht die Welt zugrunde.