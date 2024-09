(SZ) Die Kühle des frühen Tags, Vogelzwitschern, Kinder jagen auf dem Platz einem Ball hinterher. Alles sieht nach einem friedlichen Sonntagmorgen aus. Doch da, wildes Gebrüll ertönt, als begegneten sich zwei Landsknechthaufen und stachelten einander mit Schmähungen zum Kampf auf. „Leg ihn doch um!“ „Gib rüber, du Depp!“ „Schiri, du Blindfisch!“ Wir sind, sagen wir, in der Jugend-F-Klasse bei der Begegnung des FC Fröschleinkinder gegen die Zweite vom TuS Bad Krötenburg. Und wie überall im Land an diesem Sonntagmorgen stehen Menschen, die sonst im Leben nette Mütter der Fröschleinkinder und vorbildliche Väter der Krötenburger Kicker, Versicherungsangestellte oder Mechaniker, Akademikerinnen oder Medienjournalisten sind, an der Seitenlinie und brüllen sich die Seele aus dem Leib. Dann verwünschen sie ihre Mitmenschen oder, meist das Privileg der Herren, drohen ihnen, man sehe sich immer zweimal im Leben.