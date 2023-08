In Landau in der Pfalz musste ein Liebhaber in den Kleiderschrank flüchten. Wie schön, wenn die Wirklichkeit mit dem Witz Schritt hält!

(SZ) Ein leerer Schrank bringt Streit und Zank, sagt der Volksmund. Ein voller aber auch, zumindest dann, wenn der gehörnte Ehemann heimkommt und zwischen den Kleidern den Liebhaber seiner Gattin entdeckt: Unter den Witzen gibt es eine Sparte, die sich ausschließlich mit dem vom Erwischtwerden bedrohten Hausfreund beschäftigt, wobei dessen Flucht in aller Regel auf den Balkon oder in den Kleiderschrank führt (die Methode, den Liebhaber wie seinerzeit Sir John Falstaff im Wäschekorb abzutransportieren und in den Fluss zu werfen, hat sich des hohen Aufwands wegen nicht durchgesetzt). An Beliebtheit gewinnen diese Witze, wenn die Situation im Schrank mit Fantasie ausgebaut wird, etwa durch Hinzuziehung des Handys. So eine Geschichte - kein Witz! - begab sich jetzt in Landau in der Pfalz, wo ein junger Mann nicht nur in den Schrank flüchtete, sondern von dort aus auch noch einen Notruf absetzte. Er werde, sagte er, mit einem Baseballschläger bedroht. Das bringt ihm nun zusätzlich eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschens einer Straftat ein.