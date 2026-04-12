(SZ) Von den Menschen auf der irischen Insel weiß man, dass aus ihren Dörfern, Städten, Universitäten, aber nicht zuletzt auch aus ihren Pubs einige der bedeutendsten Köpfe der Weltliteratur stammen. Kann man aus einer Kneipe stammen? Der irische Mensch an sich höchstens in seltenen Fällen von Spontangeburt, aber der irische Geist kommt in den meisten Fällen eben doch daher. Zu den am tiefsten mit dem irischen Pub verwurzelten Poeten zählt der Dramatiker Brendan Behan, dessen kraftvolle Stücke auch heute noch gelegentlich gespielt werden. Brendan Behan war dem Alkohol am Ende dermaßen verfallen, dass er den Pub vermutlich nicht einmal zum Einkaufen verlassen konnte oder wollte. Lebte Behan heute noch in Irland, käme er vielleicht insofern vom Regen in die Traufe, als der deutsche Discounter Lidl sich vor einiger Zeit die Lizenz gesichert hat, einen Pub in Irland zu eröffnen. Man darf heutzutage in irischen Supermärkten kein Bier und keinen Whiskey kaufen – das ist ungefähr so, als sei in Griechenland der Verkauf von Fetakäse untersagt und in Deutschland der Handel mit Frühlingskartoffeln verboten.