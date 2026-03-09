(SZ) Mit Menschen zu reden, kann wehtun. Wer einmal einem Mädchen aus der Parallelklasse seine Liebe gestanden hat und als Antwort nur „Kennen wir uns?“ zu hören bekam, dem muss man das nicht sagen. Das Innere nach außen zu stülpen, ist ein schmerzhafter Vorgang. So ist es heute, so war es aber auch schon zu Zeiten des römischen Komödiendichters Plautus, der den Satz „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ wohl kaum in heiterer Stimmung zu Papyrus gebracht hat, sondern eher an einem Tag, an dem er sich mal wieder von einem neunmalklugen Legionär anhören musste, dass der Plautus vielleicht früher mal ganz witzig gewesen sei, aber heute ... gähn. Der Mensch ist wölfisch veranlagt, bei dieser Feststellung könnte man es belassen – träfe da nicht soeben eine Nachricht aus San Francisco ein, die sich so zusammenfassen lässt: Der Mensch ist dem Menschen auch gern mal ein Schaf.

Spätestens seit Donald Trump II ist klar, dass die Leute, die im Silicon Valley das Sagen haben, gar nicht so sehr das Visionäre an ihren Mitarbeitern wertschätzen, sondern eher die devote Folgsamkeit. Deshalb ist es folgerichtig, dass Angestellte der Firma Uber ihren Chef nun geklont haben, wie der Business Insider zu berichten weiß. Nicht aus Haut und Haaren zwar, aber als KI-Bot, der den Macken und Vorlieben des real existierenden Chefs nachempfunden ist. Bevor man den leibhaftigen CEO mit den eigenen, banalen Gedanken behelligt und von ihm womöglich übel zurechtgestutzt wird, kann man dessen Reaktion gelassen im Safe Space des Chatrooms auf sich niederprasseln lassen. Ist ja nur eine Trockenübung. Danach wird an der echten Tür zum Eckbüro geklopft, im Gepäck die affirmativen, von der KI geglätteten Worte.

Im Sinne des Harmoniebedürfnisses ist das keine schlechte Sache. Außerdem wäre das Ganze auch auf andere Situationen übertragbar: Bots könnte man ebenso wirkmächtig für dünnhäutige Ehepartner und renitente Nachbarinnen bauen. Würde man vor jedem Streit die KI konsultieren, ließen sich Kränkungen vermeiden, Fettnäpfchen trockenlegen, kurzum: Die Weltöffentlichkeit würde nicht mehr Zeuge unwürdiger Hahnenkämpfe werden. Marco Materazzi wäre 2006 nie von Zinédine Zidanes Kopf vor einem Milliardenpublikum niedergestreckt worden, hätte er sich vor dem WM-Finale von einer Zidane-KI einbläuen lassen: Grätsch mich meinetwegen, reiß an meinem Trikot – aber beleidige um Himmels willen nicht meine Schwester! Sicher hätte auch an diesem Trend zur friedvolleren Kommunikation wieder irgendwer was zu meckern, der Pädagoge Karl Friedrich Wilhelm Wander etwa, von dem der Satz stammt: „Dem Schmeichler und dem Wolfe ist nicht zu trauen.“ Alle Wolfsmenschen im Schafspelz dürfen das ruhig ignorieren. Wander ist seit 247 Jahren tot. Da hilft auch kein KI-Bot mehr, um ihn von irgendetwas zu überzeugen.