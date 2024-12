(SZ) Ein junges Paar gönnt sich lange nach der Bescherung noch ein Glas Rotwein zur Rückschau auf den Heiligabend, es geht auf Mitternacht. Womöglich sagt sie vorsichtig, wie schön es doch gewesen sei, dass ihr Bruder den weiten Weg aus Sonneberg zur Familie auf sich genommen habe; und er erwidert in den wärmsten Tönen, der Bruder sei doch Familie und selbstredend jederzeit willkommen. Vielleicht dankt er ihr, dass sie seine Eltern so nett aufnahm, obwohl sie rund um das Fest doch wirklich so viel am Hals gehabt habe. Sie nimmt einen tiefen Schluck, atmet einmal durch und antwortet mit bezauberndem Lächeln, das sei doch selbstverständlich, selbst Opa habe am Abend auch kräftig mitgeholfen, Respekt, in seinem Alter. Beide schweigen versonnen.

So sieht der Idealfall aus, wie man auf ein nicht wirklich geglücktes Fest zurückblickt, im Sinne der Güte und Harmonie nämlich, selbst wenn weder das eine noch das andere vorhanden war. Leider verabscheut der Ehemann ihren Bruder, den alten Saufbold, der nach dem fünften Festbier wie ein Wasserfall redet und dabei klingt wie der Höcke. Und bedauerlicherweise hat sie das Zugeständnis umgehend bereut, mit seinen Eltern zu feiern. Mit der Schwiegermutter, die gern ihr Erstaunen darüber ausdrückt, dass man heute offenbar sein Haus nicht mehr so festlich und geschmackvoll schmücke wie in ihren Zeiten. Mit dem Schwiegervater, der am Kaminfeuer wieder einmal seine lange zurückliegenden Heldentaten in der Firma referiert sowie Schwänke aus der Junggesellenzeit, von denen man aus sehr guten Gründen niemals etwas wissen wollte.

Leider, man muss es ehrlich sagen, kann am Heiligen Abend zwischen Erwartung und Wirklichkeit eine Kluft entstehen, die nur noch von einer Regierungsbeteiligung Christian Lindners übertroffen wird. Sehr zu Recht warnt daher die Katholische Nachrichten-Agentur aus Köln, die KNA: Zu Weihnachten „ist Perfektion weder realistisch noch wünschenswert“. Vielleicht sollte man sagen: Wer unter dem Tannenbaum Perfektion anstrebt, kann kein Realist sein. Geschwister, die sich unter dem Jahr wohlweislich aus dem Weg gehen, werden sich nicht in Hanni und Nanni verwandeln, nur weil jemand feierlich die Kerzen entzündet. Eher werden sie denken und mit steigendem Alkoholgenuss unglücklicherweise auch sagen, der Bruder oder die Schwester sei wohl selber nicht die hellste Kerze am Lichterbaum. Da erstaunt es wenig, dass laut KNA 43 Prozent der Menschen Weihnachten so feiern können, wie sie es sich wünschen, was den Schluss nahelegt, dass 57 Prozent das Fest in einer Weise begehen, die sie sich wenig oder auch gar nicht gewünscht hätten. Immerhin folgt dem Weihnachtsverdruss in aller Regel auch ein guter Vorsatz: Nächstes Jahr feiern wir Weihnachten genau so, wie wir es möchten. Ganz, ganz bestimmt.