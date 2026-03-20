(SZ) Len Deighton war ein kerniger Autor alten Schlages. Er schrieb über Helden und Soldaten, Kriege und Spione, einer seiner größten Erfolge war der Roman „SS-GB“. Darin schilderte er, was die Nazis wohl in Großbritannien getrieben hätten, wäre es ihnen gelungen, die Insel zu erobern (gruselig). Len Deighton hätte dies, wäre es 1940 so weit gekommen, sogar noch selbst erlebt, nun ist er im Alter von 97 Jahren gestorben. Unter den Würdigungen von Leben und Werk sticht eine heraus, jene in der Zeitung Die Welt, wo es heißt: „Wenn Männer kaum noch Bücher lesen, liegt das daran, dass es keine Deightons mehr gibt.“