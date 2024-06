(SZ) Warum nur gibt es in Deutschland von Autos bis zur Pflege für alles einen TÜV, jedoch nicht für Volkslieder? Auch da sollte doch gelegentlich mal ein Sachverständiger den Unterboden ausleuchten und die Texte sowie ihre Nahtstellen überprüfen. Und gäbe es auch einen solchen TÜV, in diesem Sommer stünde eine Hauptuntersuchung an für den 1842 durch August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aufgearbeiteten Klassiker „Die Gedanken sind frei“. Kritisch zu prüfen wäre insbesondere jene Passage, in der es über die Gedanken heißt, „kein Mensch kann sie wissen“. Denn ob sich dies weiterhin so lässig und uneingeschränkt dahersingen lässt, daran zweifeln wenigstens jene, die am Wochenende nicht nur in den eigenen Gedanken gelesen haben, sondern auch einen Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Zum 100. Geburtstag der Elektroenzephalografie bestaunte die dpa die „Kraft der Gedanken“ und verführte sich selbst zu der nach wie vor mystisch anmutenden Frage: „Können wir sogar bald Gedanken lesen?“