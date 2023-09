Was es über die Probleme der Welt aussagt, wenn Pflüge im Sommer in Koblenz Schnee beiseiteräumen, den es gar nicht gibt.

(SZ) Die Stadt Koblenz hat es gut, denn sie liegt am Rhein, unter Reben und wird von fröhlichen Menschen bewohnt. Die Geschichte des Ortes ist reich, und noch heute nutzt man hier eine von den Römern errichtete Brücke, die etwa auf die 50-fache Lebensdauer einer Neubaubrücke im benachbarten Nordrhein-Westfalen kommt. Da fallen einige Rekorde, die das Gesamtbild sonst getrübt hätten, gar nicht ins Gewicht: Mit dem wieder aufgestellten Hohenzollern-Kaiser am Deutschen Eck hat Koblenz eines der scheußlichsten Denkmäler Europas zurückgeholt, statt dem Herrn im Himmel für die Granate der U.S. Army zu danken, die den Klotz 1945 zur Hölle schickte. Ein Lied, einst zum Ruhm der Stadt verbreitet, belegt in der ewigen Tabelle musikalischen Fremdschämens einen oberen Platz: der Song "KO OK" ließ sich vom örtlichen Autokennzeichen inspirieren, hört sich aber an, als sei es sehr o. k., k. o. zu gehen. Und der TuS Koblenz trägt unter Kennern nach einer beachtlichen Reihe sportlicher und unternehmerischer Fehlleistungen den Beinamen TuS Insolvenz.