(SZ) Der Weltraum ist inzwischen das geworden, was ein Spielplatz in Prenzlauer Berg bereits seit geraumer Zeit ist: ein Aufenthaltsort für verwöhnte und wohlstandsverwahrloste Kinder von kreativen Köpfen, die es zu Hause nicht aushalten, weil sie sonst alles auf den Kopf stellen würden. Im Weltraum fliegt auch sonst ziemlich viel Zeug herum, es muss dort aussehen wie in Friedrichshain, nur dass man, anders als in Friedrichshain, im Weltraum in jeder Hinsicht schwerelos unterwegs ist. Es fliegen Richtung Weltraum übrigens deutlich mehr Personen und Gegenstände als aus ihm kommen. Allgemein bekannte, dem Weltraum entstammende Lebensformen sind E.T. und Elon Musk. Beide sind aus dem All Vertriebene, der eine, E.T., ist inzwischen ein wenig in Vergessenheit geraten. Musk dagegen kennt alle Welt, und es ist sogar recht wahrscheinlich, dass sich im Weltraum noch manche an ihn erinnern werden. Es wird auch dort nicht allzu viele geben, die dermaßen durchgeknallt sind wie er. Musk ist das Kind eines strengen, aber auch reichen Vaters. Er soll ihm das Leben auf Erden dermaßen vergällt haben, dass Elon, wenn irgend möglich, im Weltall ein neues Zuhause finden möchte. Wenn er auf Erden mit seinen grässlichen E-Autos durch ist, wird er in eine E-Rakete steigen und eh zurück zu seinen Freunden in die Umlaufbahn fahren. Er selbst sagt von sich, dass er ohnehin von dort stamme und lediglich durch einen Programmierfehler in Südafrika aufgewachsen sei.