(SZ) In dieser Woche wurde viel Klartext gesprochen. Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, fing an. In einem Interview mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen sagte Gauck, man müsse das Undenkbare denken, neue Wege gehen und nicht immer nur an den Stellschrauben drehen. Das ist Klartext at its best, wer etwas anderes sagt, fischt im Trüben. Als Frank-Walter Steinmeier die Äußerungen seines Vorgängers gegen Mitte der Woche gelesen hatte, wollte er auch unbedingt Klartext sprechen und sagte: "Ich glaube, wir brauchen eine ganz vernünftige Debatte darüber, was an Instrumenten möglich ist." Das ist Klartext von der Qualität eines blank gewienerten Aquariums. Die klartextliche Überbietung im Klartext-Wettbewerb der deutschen Politik gelang dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit dem Schlüsselwort "Rhöndorf", das ist der Name des neuen Blau im sehr neuen Logo der CDU. Rhöndorf! Endlich sagt's mal einer!