(SZ) Zu den unverfänglichsten Fragen im täglichen Diskurs mit dem Lebenspartner darf die erste Recherche nach dem gemeinsamen Aufwachen gezählt werden: Gut geschlafen, Schatz? Und, tatsächlich, was soll noch schiefgehen, wenn der Partner dem Morgen ein hellwaches „Herrlich!“ zuruft? Wer das Credo „Den Sieger erkennt man am Start“ auf den frühestmöglichen Zeitpunkt des Tages verlegt, gehört zur glücklichen Gruppe der Durchstarter. Wohl kaum wird sich solchen Leuten allerdings erschließen, dass Franz Kafka das Erwachen zum riskantesten Augenblick des Tages erklärt hat. Der Satz findet sich zwar nur durchgestrichen, quasi inoffiziell, in einem Romanmanuskript. Das ändert aber nichts an seiner Gültigkeit, wenn man an den armen Gregor Samsa denkt, der in „Die Verwandlung“ als Käfer aufwacht, der sich, unabhängig von der Frage, ob er gut geschlafen hat, seiner Familie nicht zeigen will, schon allein, weil er nicht mehr aus dem Bett kommt.