(SZ) Stellen wir uns vor, Bundeskanzler Olaf Scholz würde seine Entscheidungen jählings freundlich und verständlich kommunizieren. Verkehrsminister Volker Wissing würde vom elektronischen Datenverkehr ausgesperrt und könnte keine Auen und Froschteiche mehr im Interesse des deutschen Verbrenners durch Autobahnen ersetzen. Oder eine prominente Dame aus dem linken Spektrum würde ausnahmsweise nicht zur weiteren Spaltung ihrer Partei aufrufen. Gewiss, alle diese Szenarien sind mathematisch betrachtet außerordentlich unwahrscheinlich. Genauso gut könnte man annehmen, dass eine beliebig ausgesuchte Schulklasse den vorgesehenen Unterricht des Jahres in vollem Umfang erhält von Lehrern, die froh und hochmotiviert sind, denen Zynismus wesensfremd ist und niemals der Burn-out drohen wird. In allen diesen Fällen wäre das ein Hinweis, dass diese ungewohnten Verhaltensweisen das Werk von KI sind, der Künstlichen Intelligenz. Eben erst hat der Deutsche Ethikrat gewarnt, KI dürfe niemals den Menschen ersetzen, und so sympathisch dieser Standpunkt ist: So kritisch wird man ihn angesichts dieser beliebig erweiterbaren Beispiele im Einzelfall betrachten müssen.