(SZ) Als Bob Dylan Mitte 40 war, konnte man sich in Musikvideos völlig frei bewegen. Logisch, am Ende würde irgendwer sich das anschauen, sieben ewige Minuten mit zwei, drei Schnitten, aber egal, Musik war Musik und kein instagrammables Klicktheater. 1985 entstand ein herrliches Kleinod, es ist heute auf Youtube zu finden. Stevie Wonder, Tina Turner, Michael Jackson, Diana Ross und sehr, sehr viele andere Götter des Rock singen die Benefiz-Hymne "We Are the World" im Chor, darunter Bob Dylan. An manchen Stellen wirkt er teilnahmslos, beinah apathisch, die Lippen suchen die Melodie, vergeblich. Dylans natürliches Habitat war das nicht. Konnte er ja nicht wissen, dass dieser Schnipsel eines Tages im Internet landen würde, um aktuelle Arbeitsverweigerungsmaßnahmen zu illustrieren wie Quiet Quitting und die Zehn-Stunden-Woche für alle. Fehlt nur noch eine Petition für das Recht auf Rockstar-Attitüden, viel trinken, lange schlafen, solche Sachen.