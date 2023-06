Das Streiflicht

(SZ) Als Ulrich Raulff aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach schied, tat er das mit einem fein ziselierten Vortrag über letzte Sätze, übers Aufhören. Der Überschätzung, die ersten Sätzen generell zuteil werde, stellte er die These gegenüber, dass "nichts so schwer ist wie der letzte Satz", und diesen Schlusssatz charakterisierte er so: "Er steht gleichsam mit dem Rücken zum Text und schaut ins Leere." Wie es der Zufall will, lieferte der Geist des Aufhörens jetzt, gut vier Jahre nach Raulffs Referat, das Paradebeispiel eines solchen Satzes. Er stammt von Joe Biden. Der US-Präsident beendete eine Rede in Connecticut mit den Worten "God save the Queen, man!", und wenn je ein Schlusssatz ins Leere schaute, dann dieser.