J.D. Vance könnte dann sofort Präsident der USA werden. Man muss ihn vermutlich ernst nehmen, denn der Vize hat schon einmal eine historische Situation herbeigeführt.

(SZ) Von den Geiern weiß man, dass sie eine Weile über verendeten Tieren kreisen, ehe sie sich an ihnen zu schaffen machen. Von J.D. Vance weiß man seit ein paar Tagen, dass er bereit wäre, den noch lebenden Präsidenten Donald Trump sofort zu ersetzen. Vance glaubt, schon allein deshalb der richtige Mann für die Nachfolge seines Vorgesetzten zu sein, weil auch er seit geraumer Zeit, nein, nicht über, aber irgendwie ständig um Trump herum kreist. Es steht niemandem zu, J.D. Vance mit einem Geier zu vergleichen, zumal da Vance auch nicht für sein Raubvogelprofil bekannt ist, sondern eher wie ein fehlgenährter Husky aussieht. Sogenannte Beobachter wundern sich allerdings über Vances freundliches Angebot, weil der Vizepräsident in den vergangenen Wochen bevorzugt in Freizeitkleidung auf Golf-Plätzen und in kostspieligen Resorts gesehen wurde und weniger dort, wo Amerika gerade großartig gemacht wird. Vance war früher ein großer Kritiker von Donald Trump, heute hilft er ihm dabei, die Kritiker von Donald Trump nach El Salvador zu verschleppen. Sollte Trump demnächst sterben, sagte Vance jetzt, dann stünde er selbstverständlich bereit, dessen Amt als Goldkanten-Nero zu übernehmen. Aber das mit dem Tod möge Gott verhüten, sagte Vance noch schnell, damit niemand falsche Schlüsse zieht.