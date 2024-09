(SZ) Auf der Main Street von Southampton auf Long Island gibt es den Supermarkt „Stop&Shop“, bei dem vor allem solche Leute stoppen und shoppen, die quasi im Vorbeifahren eine Menge Geld ausgeben können. Das Warenangebot entspricht den durch die enorme Kaufkraft der Kunden gehobenen Ansprüchen, und der Hummer im dortigen Aquarium ist gewissermaßen der Cadillac unter den Lebensmitteln. In Southampton essen sie Hummer, wie die Leute in Berlin Falafel-Teller essen. Der Unterschied liegt zweifellos im schwierigen Zwischenbereich des Ethischen, denn das Verspeisen einer Falafel-Kugel gilt im Vergleich zur Hummerverkostung als vergleichsweise unproblematisch. Das liegt schon an der Art der Zubereitung. Von der Falafel-Kugel wird erzählt, dass sie erst in der Pfanne oder in der Fritteuse ihre wahre Gestalt annimmt, während der Hummer in seiner schon naturgegebenen Körperform in heißes Wasser geworfen wird, um dort auf für den Hummer grausame, für den Menschen hingegen geschmackserhaltende Art zu verenden. Tierschützer werden nicht müde, diese herzlose Spielart der mediterranen Küche immer wieder abzumahnen. Aber der Hummer hat eben viele Freunde, die zugleich seine herzlosesten Feinde sind.