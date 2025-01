(SZ) München hat drei bedeutende Pinakotheken, eine Oper und etliche Theater von Rang, dazu die Staatskanzlei, in der ein sonderbarer Herrscher aus Franken residiert, sowie eindrucksvolle Bauruinen aus der Hinterlassenschaft des Jahrhundertinvestors René Benko. Aber das alles ist nicht der Rede wert im Vergleich zur größten Attraktion der Stadt, dem ultimativen place to be, von dem es heißt: Wer hier nicht gewesen ist, hat die Welt nicht gesehen. Spätestens an dieser Stelle weiß jeder, dass vom Hofbräuhaus die Rede ist, jenem legendären Wirtshaus, das im Gegensatz zu anderen legendären Orten wie Atlantis oder Bielefeld tatsächlich existiert. Legendenumwoben ist das einst königliche Brauhaus, dessen Adresse „Platzl 9“ schon phonetisch eine Megadosis Gemütlichkeit verspricht, aber gleichwohl. Einer der populärsten Legenden zufolge hat noch nie ein echter Münchner das Hofbräuhaus betreten, sondern dies taten immer nur Touristen. Das aber ist Unsinn. Echte Münchner können sich nur nicht mehr daran erinnern, dass sie am Vorabend im Hofbräuhaus waren.

Zu den schönsten Vergnügungen, die München zu bieten hat, gehört der Brauch, Touristen, die nach dem Hofbräuhaus fragen, in die falsche Richtung zu schicken. Auf diese Weise bekommen die Pinakotheken auch ein paar Besucher. Dank GPS oder verräterischen Einheimischen gelingt es dennoch vielen Auswärtigen, das magische Haus am Platzl zu finden und im Selbstversuch die altbairische Daseinsmaxime zu erproben, wonach es im Wirtshaus schöner ist als auf der Welt. Dies zu vermitteln gelingt dem Hofbräuhaus, obwohl es ein Staatsbetrieb ist, so überzeugend, dass es die Gourmetwebseite „Taste Atlas“ soeben auf Platz drei ihrer Liste der „100 legendärsten Restaurants“ gesetzt hat. Noch legendärer sind nur der Wiener Schnitzelvirtuose „Figlmüller“ und die „L’Antica Pizzeria da Michele“ in Neapel.

Ist das nicht eine Nachricht, die uns allen wieder Mut machen könnte, ein Hallo-wach-Ruf wie aus dem Munde von Kanzler Scholz? Wenn ein deutsches, ja sogar ein bayerisches Unternehmen einen Spitzenplatz erreichen kann, dann sind Hopfen und Malz noch nicht verloren. Der Dank gebührt zuvorderst dem bayerischen Herzog Wilhelm V., der das Hofbräuhaus gegründet hat, zunächst nur für den Eigenbedarf, weil seinem streng katholischen Hof das aus Norddeutschland importierte, womöglich lutherische Bier nicht länger zuzumuten war. Später kamen alle Untertanen in den Genuss des Staatsbieres, welches den Rausch zu einem Erlebnis macht, das Trinker und Finanzminister gleichermaßen erfreut. Längst ist Bier das bayerische Leitgetränk, das Geist und Körper formt und selbst Wahlergebnisse prägt. Hätte Herzog Wilhelm seinerzeit eine Cannabis-Plantage gegründet, wäre die CSU vielleicht nicht an der Macht. Eigentlich gar nicht so …