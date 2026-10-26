(SZ) In den guten alten Zeiten, als das Fernsehen noch eine Art Programmerweiterung des abendlichen Familienlebens war – damals schrieb man die große Zeit der Fernsehansagerinnen. Bevor die weihnachtliche Kurzserie „David Balfour“ oder der festliche Samstagabend mit Peter Frankenfeld beginnen konnte; noch ehe das Fernsehballett „Musik ist Trumpf“ flöten, Rudi Carrell den ersten sexistischen Witz reißen und Harald Juhnke sich als „Mann für alle Fälle“ empfehlen durfte, nahm Hanni Vanhaiden die Fernsehzuschauer freundlich, aber auch irgendwie mitleidig in den Blick: In den kommenden neunzig Minuten würden sie nichts mehr sehen, was nur annähernd so liebreizend sein könnte wie das feine und kluge Gesicht Hanni Vanhaidens, in welchem die große, fahrradförmige Brille auf so vertraute wie irritierende Weise zu wirken verstand. Damals stolperte kein Zuschauer blindlings und orientierungslos von einer Sendung in die nächste. Es wurde nicht besinnungslos gezappt, nicht aufgezeichnet und nicht gestreamt. Man saß vor der Wirklichkeit des TV-Programms und schätzte sich unendlich glücklich, wenn Hanni Vanhaiden einem Orientierung und Beistand geben konnte. Sie vermochte es fast immer.