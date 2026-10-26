Zum Hauptinhalt springen

Glosse: Das StreiflichtDas Fernsehen war früher erträglicher, auch weil es Hanni Vanhaiden gab

Lesezeit: 2 Min.

Eine kleine Prise Vertrauen in die Herzen streuen, auch in die Kinderherzen: Hanni Vanhaiden war Fernsehansagerin beim Norddeutschen Rundfunk. Sie ist am 11. Oktober 2026 gestorben.
Eine kleine Prise Vertrauen in die Herzen streuen, auch in die Kinderherzen: Hanni Vanhaiden war Fernsehansagerin beim Norddeutschen Rundfunk. Sie ist am 11. Oktober 2026 gestorben.
picture alliance/United Archives | RobaPress/dpa

Sie war eine der großen Fernsehansagerinnen, nun ist sie gestorben. Sie hat die Menschen froher und klüger gemacht, als es die Sendungen waren, die sie ankündigen musste.

SZ bei Google bevorzugen

(SZ) In den guten alten Zeiten, als das Fernsehen noch eine Art Programmerweiterung des abendlichen Familienlebens war – damals schrieb man die große Zeit der Fernsehansagerinnen. Bevor die weihnachtliche Kurzserie „David Balfour“ oder der festliche Samstagabend mit Peter Frankenfeld beginnen konnte; noch ehe das Fernsehballett „Musik ist Trumpf“ flöten, Rudi Carrell den ersten sexistischen Witz reißen und Harald Juhnke sich als „Mann für alle Fälle“ empfehlen durfte, nahm Hanni Vanhaiden die Fernsehzuschauer freundlich, aber auch irgendwie mitleidig in den Blick: In den kommenden neunzig Minuten würden sie nichts mehr sehen, was nur annähernd so liebreizend sein könnte wie das feine und kluge Gesicht Hanni Vanhaidens, in welchem die große, fahrradförmige Brille auf so vertraute wie irritierende Weise zu wirken verstand. Damals stolperte kein Zuschauer blindlings und orientierungslos von einer Sendung in die nächste. Es wurde nicht besinnungslos gezappt, nicht aufgezeichnet und nicht gestreamt. Man saß  vor der Wirklichkeit des TV-Programms und schätzte sich unendlich glücklich, wenn Hanni Vanhaiden einem Orientierung und Beistand geben konnte. Sie vermochte es fast immer.

Zur SZ-Startseite

Glosse
:Das Streiflicht

Lange Zeit vertraute der Mensch seinem Orientierungssinn. Seit er sich vom Navi leiten lässt, kommt er an ungeahnte Ziele.

SZ Plus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite