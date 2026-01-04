(SZ) Jetzt reden sie wieder alle über die guten Vorsätze für das neue Jahr. Sieht man von Donald Trump ab, der natürlich weltweit der erste und bedeutendste Verwirklicher guter Vorsätze ist, hatten die Menschen bislang noch wenig Zeit, sich um ihre eigenen Vorhaben für 2026 zu kümmern. Seltsamerweise scheinen sie über das Jahr nie recht Zeit dafür zu finden, weshalb in Studien der Kreis jener, die zufrieden auf die Umsetzung der guten Vorsätze zurückblicken, meist über acht Prozent nicht hinauskommt. Der US-Präsident wiederum folgt seinen eigenen Kriterien, was als gut und was als schlecht zu gelten habe. Meinungsfreiheit etwa ist sehr gut, vorausgesetzt, damit ist die Freiheit Donald Trumps gemeint, keine von der seinen abweichenden Meinungen zu dulden. Und obwohl sein Hofstaat dem späten SED-Politbüro in Sachen Unterwürfigkeit wenig nachsteht, dürfte es für seine Umgebung nicht leicht sein, die Launen des Bosses jederzeit vorauszuahnen. Jedenfalls nahm sich Trump gegen Jahresende vor, einen Militärschlag gegen Venezuela zu führen, was wiederum daran erinnert, dass gute Vorsätze gründlich hinterfragt werden sollten, bevor man zur Implementierung schreitet. Donald Trump ist übrigens bekennender Abstinenzler, und das führt zurück zu den guten Vorsätzen all der vielen Menschen, die keine Abstinenzler sind. Unter den Top Five der Selbstkasteiung ist auch immer die Absicht dabei, im neuen Jahr dem Alkohol weniger zuzusprechen. Gerade dieser Vorsatz, vorbildlich wie er sein mag, hat leider die Eigenschaft, sich im sehr frühen Laufe des Jahres zu verflüchtigen wie der Geist eines guten Weins, den man zu lange stehen lässt.