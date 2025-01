(SZ) Ja natürlich, das neue Jahr hat mit einem prächtigen Strauß guter Vorsätze begonnen. Der Mensch nimmt sich diese dann vor, wenn ihre Implementierung noch eine Weile hin ist, er sich in der Gegenwart also nicht darum scheren muss. Um die guten Vorsätze zu fördern, hat übrigens die Schwiegermutter, die alte Schlange, zu Weihnachten das Buch eines bekannten Gesundheitskochs verschenkt. Dieser berichtet darin aufs Ausführlichste, wie gut und angenehm sein Leben als Gourmet verlaufe, obwohl oder gerade weil er keinen Alkohol mehr trinke (sollten Geschenke nicht eigentlich Freude machen?).

Gute Vorsätze sind eine schöne Sache. Leider haben sie einen Nachteil. Unabwendbar kommt der Tag, an dem sie gebieterisch und ab sofort ihre Einhaltung fordern. Ja, aber bitte, wie soll das denn gehen, wenn an Neujahr im Nebenzimmer noch die Gäste schnarchen, kalter Wein auf der Terrasse übrig blieb und der Kühlschrank voller Reste des üppigen Silvestermenüs ist? Überdies werden die Gäste bestürzend lange bleiben, noch bis Dreikönig. Soll man sie dürsten und darben lassen und sich in ihrer Gegenwart unversehens wie ein belehrungswilliger Asket aufführen? Sind wir hier auf einer Selbstgeißlerprozession, oder was? Und ja, man wollte wieder regelmäßig joggen gehen, das ist gesund und verringert das Gewicht, das zugegeben ein wenig reformbedürftig anmutet. Aber hier und jetzt? An Neujahr, wenn der Vorabend noch spürbar nachmöpselt, wie Kurt Tucholsky es genannt hätte? Das kann doch nicht gesund sein und würde möglicherweise gefährliche Risiken für Herz und Kreislauf provozieren. Dann eben in den nächsten Tagen? Verschieben ist immer ein guter Gedanke – aber laufen bei dieser Kälte? Lässt man sich hinausjagen wie einen Hund?

Der gute Vorsatz ist nicht dein Freund. Er war es nie. Er lässt dich zu oft als früh Gescheiterten ins neue Jahr stolpern, als bemitleidenswerte Person, die ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Dabei sind es oft ja gar nicht die eigenen Ansprüche, sondern die anderer, Partner oder Chefs oder der mit Recht gefürchteten Optimierungsratgeber. Sie alle verlangen von dir unerfreuliche Dinge, die sie dir durchtrieben als deine eigenen Interessen verkaufen. Treib endlich Sport, gehe öfter einkaufen, kümmere dich um die Kinder, habe kein Bier im Haus, lass die Süßigkeiten weg und leg das vermaledeite Smartphone fort. Plane den Urlaub wenigstens ein Mal, ein einziges Mal nur rechtzeitig, erscheine zur Abwechslung pünktlich zum Self-Commitment-Meeting, gähne dort nicht unentwegt. Und rolle auch nicht mit den Augen, wenn die Geschäftsführung auf unsere gemeinsamen Ziele verweist, die in Wahrheit allein die ihren sind. Nun gut, manches klingt nicht völlig unvernünftig. Das könnte man glatt mal versuchen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist.