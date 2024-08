(SZ) Die Welt steckt voller Mutproben, nur sagt einem leider keiner, welchen sich zu stellen wirklich ratsam ist. Irgendwo auf der Erde fasst deswegen gerade ein Kind auf eine heiße Herdplatte und führt ein anderes seine herausgestreckte Zunge mit einem guttural summenden Ahhhhhh an das frostfrische Gestänge eines Sessellifts. Irgendwo küssen sich zwei Menschen voller kribbelnder Neugier ein erstes Mal, wird ein Tattoo gestochen und ein weiteres bereut. Ja, irgendwo auf dieser Welt kratzt sich gerade bestimmt auch ein Mann im Anblick der defekten Gastherme am Kopf und teilt der bangen Familie seine folgenschwere Fehlentscheidung mit: Gar kein Problem, das kriege ich alleine repariert! Wenn dann alles erwartungsgemäß komplett in die Luft fliegt und das ganze Haus also in Schutt und Asche liegt, tritt der Mann erneut vor seine Familie, mit einem womöglich weit weniger waghalsigen Plan, der da lautet – auf geht’s, meine Lieben, auf geht’s nach Guben.