(SZ) Der Mann an sich hat es auch nicht leicht in dieser Zeit. Manche halten ihn für eine toxische Fehlentwicklung der Evolution, andere würden ihn gern in einen germanischen Bärenpelz kleiden. Dabei will er doch nur erledigen, was ihm Friedrich Schiller als Aufgabe übertrug: „Der Mann muß hinaus / Ins feindliche Leben / Muß wirken und streben“. Freilich neigt der moderne Mann dazu, sein Wirken und Streben überwiegend mittels des Smartphones umzusetzen. Stundenlang studiert er vor der Urlaubsreise, während die Partnerin Fahrtbrote schmiert, die Kinder bändigt und die Koffer packt, sein Google Maps, um zu sehen, ob der Stau beim Inntaldreieck weiterhin 14 Minuten zusätzliche Reisezeit bedeutet oder 13 oder doch 15. In letzterem Fall könnte man vielleicht überlegen, die Umfahrung über Rosenheim zu wählen und somit drei Minuten wieder einzusparen.