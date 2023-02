Warum es nicht in Ordnung ist, wenn nur die Männer ewig auf Godot warten.

(SZ) Samuel Beckett soll einmal gesagt haben: Wüsste ich, wer Godot ist, hätte ich das Stück nicht geschrieben. Es handelt sich um das Meisterwerk des absurden Theaters: In "Warten auf Godot" warten zwei Männer namens Wladimir und Estragon auf Godot, der aber nicht kommt und von dem auch niemand weiß, wer er ist, nicht einmal der Autor selbst. Ob Beckett nicht länger warten wollte, als er seinen anschließenden Welterfolg 1953 veröffentlichte, bis es ihm noch eingefallen wäre, weiß man so ebenso wenig. Gewiss ist nur, dass die Männer auf Godot warten, ihnen die Zeit lang und aller Zeitvertreib schal wird und dass Godot, wer immer er sein mag, einfach nicht kommt. Und hatten wir erwähnt, dass auch ganz ungewiss ist, was sein Erscheinen bedeuten würde? Um dies zu beurteilen, müsste man natürlich wissen, um wen es sich handelt, aber dies wiederum war ja nicht einmal Godots Erfinder bekannt.