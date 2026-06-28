(SZ) Wie lange wir darauf warten mussten, dass das Fernsehen endlich eine Grafik zum „Match Momentum“ einblendet, wenn unsere Mannschaft 4:1 führt. Nun sind wir erlöst, bei jedem der 798 Spiele dieser Fußball -Weltmeisterschaft wird sie mehrfach eingeblendet. Nichts wollten wir schließlich dringender wissen als, ob das Momentum im Match jetzt womöglich bei der Mannschaft liegen könnte, die gerade vier Tore geschossen hat. Und ist es für andere Fans nicht ein Trost, dass wenigstens die KI von ARD oder ZDF die Torwahrscheinlichkeit ihres Teams bei 2,04 berechnet, während es auf dem Platz dutzendfach vorbeiballert? Wirklich dankbar darf das Publikum auch der Spiegel-Kolumnistin sein, die ihm endlich erläutert, in welche Abgründe toxischer Maskulinität, Verzeihung, „hegemonialer Männlichkeit“ der schwitzige, Männerbünde bildende Torjubel der WM-Spieler blicken lässt. Ja, war denn aller demokratischer Diskurs ganz umsonst?

Trotz all dieser Meisterleistungen der Medien kommt eine der Wahrheit verpflichtete Kolumne wie das Streiflicht nicht an der Frage vorbei, warum das Fernsehen die drei drängendsten Fragen dieser Fußball-Weltmeisterschaft einfach nicht beantwortet. Erstens: Warum zeigen andere Trainer, etwa jener der Elfenbeinküste bei der unglücklichen 1:2-Niederlage der Seinen gegen Deutschland, echte Kinderstube und akzeptieren die Dinge in Würde, während Julian Rumpelstilzchen am Rande der Coaching-Zone hopst und zetert und den vierten Offiziellen anmeckert? Die zweite Frage geht an die TV-Moderatoren selbst: Warum sagt ihr manchmal so merkwürdige Sachen wie: „Diese französische Mannschaft ist schwer zu verteidigen“? Haben wir da etwas nicht verstanden? Können sich unsere hochfavorisierten Freunde aus Frankreich denn nicht selber verteidigen? Und wer sollte diese Aufgabe denn an ihrer statt übernehmen?

All das verblasst aber vor dem dritten Rätsel, das noch kein Fußballklubkundiger und keine TV-Expertin zu beantworten versuchte: Warum zur Hölle tragen die Fußballer bei dieser WM derart merkwürdige Frisuren? Bis weit oberhalb der Ohren hat ihnen die Rasiermaschine des Figaro eine Art hairstylistische Todesschneise geschnitten, was dem weiter oben verbleibenden Schopf mitunter die Anmutung eines nassen, über den Schädel gestülpten Otterpelzes gibt. Hier wäre einmal eine wirklich lohnende Aufgabe für eine Spiegel-Kolumne: Wer hat diesen irregeleiteten jungen Männern eingesäuselt, eine solche Haartracht, wie sie zuletzt die Leibwache Kublai Khans getragen haben soll, ziere sie? Lediglich eines ist an diesen verstörenden Anblicken aus Amerikas Spielstätten zu begrüßen: Niemand wird mehr sagen, die Vokuhila-Frisur von Rudi Völler aus den Achtzigern sei das Schlimmste gewesen, was man je auf einem Fußballfeld hat ansehen müssen.