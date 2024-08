Warum den Öffentlich-Rechtlichen dank „Counterstrike“ oder „Call of Duty“ um die Zukunft nicht bang sein muss.

(SZ) „Gamer-Eltern haben es nicht leicht.“ So meldet es dpa, eine Überschrift, die als Understatement der Woche durchgehen dürfte. Schlagzeilen sollen ja eher das Ungewöhnliche betonen, etwa: Wagenknecht lehnt völkerrechtswidrige Angriffskriege ab. Lindner sucht Ende des Ampelkrachs. Gamer-Eltern leben entspannter. Feine Überschriften, die nur den Nachteil haben, dass sie nicht leicht mit der Realität in Einklang zu bringen sind. Junge Gamer neigen mitunter dazu, sich in ihrem Zimmer zu verbarrikadieren, die Nacht durch Ballerspiele zu zocken und nur unter Androhung unmittelbaren Zwangs morgens den Schulweg anzutreten. Ein bewährtes Hausmittel für Eltern, das Abschalten der Sicherung für das Jugendzimmer, gilt heute als nicht mehr achtsam genug, sodass auch diese schöne Möglichkeit des Eingreifens entfällt.