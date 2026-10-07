(SZ) Die Bilanz des Oktoberfests ist weitgehend positiv ausgefallen, weil bekanntlich 7,4 Millionen Besucherinnen und Besucher für ein Rekordergebnis gesorgt haben. Und noch etwas wird erfreut zur Kenntnis genommen: Obwohl so viele Menschen wie noch nie den Weg zur Wiesn gefunden haben, wurden deutlich weniger Gegenstände als im Vorjahr verloren, wie das Fundbüro des Oktoberfests ermittelt hat. Laut Wiesn-Pressestelle waren es in diesem Jahr zwar auch wieder rund 4000 Dinge, die liegen blieben, das sind aber 500 weniger als im vergangenen Jahr. Zurückzuführen ist das wohl auch auf das durchgängig schöne Wetter, das zum Beispiel ein krasses Verlustdefizit von 70 Prozent bei den Regenschirmen zur Folge hatte und auch ein deutliches Minus von 20 Prozent bei vergessenen Hüten hervorrief. Schlüssel, Bankkarten und Uhren bewegen sich ebenfalls im Minusbereich, und selbst 450 Ausweise fallen hinters Vorjahresergebnis zurück und zeugen von einer, ja was eigentlich? Erhöhten Wachsamkeit und zunehmenden geistigen Klarheit? Professionelle Schussel werden jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen: Nein. Das zeugt eher von einer vergebenen Chance.