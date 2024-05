(SZ) "Ein Stück Papier ist endlich Dein: / der lang ersehnte Führerschein!" So hieß es schon vor Jahrzehnten, als der gereimte Glückwunsch noch eine ebenso gefürchtete wie obligatorische Sitte jeder guten Familienfeier war ("Neunzig Jahre, alt und froh / Opa, mach nur weiter so"). Freilich lässt sich aus der Wendung "endlich Dein" der Schluss ziehen, dass der Erwerb der Fahrerlaubnis nicht ohne mancherlei Rückschläge verlaufen war. Der Fahrlehrer, seinerzeit von entschlossenem generischen Maskulinum, galt als Schrecken ganzer Jahrgänge, die er nach den Graden seiner Abneigung sortierte: Langhaarige, Frauen am Steuer und am schlimmsten: Studenten, die alles bestreiten außer ihrem Lebensunterhalt. Bei erster Gelegenheit ließen er und sein finsterer Gevatter, der Fahrprüfer, die Probanden und noch lieber die Probandinnen durchrasseln: "Warum haben die wohl Stop auf das Stoppschild geschrieben?"