(SZ) Im Ampelstreit um den Etat gibt es Bewegung. Nach dem Entwurf eines Haushaltsergänzungsgesetzes, der SZ und Netflix vorliegen könnte, sollen jedem, der vor Zeugen den Satz sagt: "Eine Koalition ist keine Liebesheirat", jedes Mal fünf Euro von Lohn, Gehalt oder Rente abgezogen werden. Das Geld soll in ein Sondervermögen fließen, aus dem Projekte der Ampel finanziert werden, die nicht bezahlbar sind. Die Mittelverteilung nimmt die neue "Bundesbeauftragte gegen das Schlechtreden der Regierung" vor. Diese Beispiele zeigen, dass selbst in einer Beziehung, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war, also der Ampel-Ménage-à-trois, mit etwas Fantasie während des langen Sterbens eine vorübergehende Belebung möglich wäre. Selbst das Leben als solches ist ja nur die vorübergehende Zeit zwischen Geburt und Tod. Und dennoch fällt es mit jeder Woche, in der die Ampel beweist, was sie alles nicht gemeinsam hat, schwerer, diese Beziehung als eine für das Land glückliche zu sehen. Das Einzige, was einem dabei hilft, manchmal doch noch an die Ampel zu glauben, ist die Vorstellung, dass die Alternative ein Kanzler Merz wäre, würden dessen Ambitionen nicht vorher unionsintern verwüstet.