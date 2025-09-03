Wehrpflicht ist ja schön und gut, aber man muss das Soldatenleben auch mögen. Deshalb gibt es hier ein paar behutsame Fragen per Multiple Choice dazu.

(SZ) Exklusiv hat das Das Streiflicht Einblick in die Protokolle der Arbeitsgruppe Fragebogen neuer Wehrdienst nehmen können, die im Verteidigungsministerium angesiedelt ist. Aufgabe der AG FraNWD25 ist laut einer über das Allgemeine Fernsprechwählnetz der Bundeswehr (AllgFspWNBw) durchgegebenen internen Ministervorgabe, jungen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern Wehrerfassung und mögliche Musterung zu vermitteln. Dies habe in einer zeitgemäßen und der psychosozialen Gestimmtheit der Zielgruppe Rechnung tragenden Weise zu geschehen. Herkömmliche Formulierungen wie „Sie haben sich zum Zeitpunkt X pünktlich am vorgeschriebenen Ort einzufinden“ oder „Nichterscheinen kann zu einem Ordnungsgeld und zwangsweiser Vorführung beim Kreiswehrersatzamt führen“ sind den Protokollen zufolge zu unterlassen, da der Fragebogen ein einladendes Bild der Truppe vermitteln und Freiwillige anziehen soll. Am Ende sollen bis zu 80 000 zusätzliche Soldaten für das Tragen des Dienstanzugs (DstAnz) gewonnen und mit der Gemeinschaftsverpflegung (GemVpfl) sowie der Handhabung des Gewehrs G 36 und der Handgranate (HGr) vertraut gemacht werden.