(SZ) Nachdem der seinerzeit junge Dichter Gottfried Benn im Jahr 1904 einige seiner aasigen Verse an einen Berliner Verleger gesandt hatte, bekam er bald die abschlägige Antwort in Gestalt eines Gutachtens. Dessen Schwerpunktsetzung dürfte Liebhaber des großen Meisters des Halbschattens immer noch irritieren: „Freundlich in der Gesinnung, schwach im Ausdruck. Senden Sie gelegentlich wieder ein.“ Umgekehrt! So müsste man dem Antwortschreiber entgegenrufen. Gottfried Benns Gedichte sind an Stärke im Ausdruck bislang nicht überboten worden. Und was die Gesinnung des Dichters angeht, so weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, diese schlechtzureden. Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke wie durch ein Naturkundemuseum, eine Aster säuft sich mit dem Blut eines ersoffenen Bierfahrers voll. Das hat der junge Aufschneider Benn schön beobachtet und noch schöner aufgeschrieben, genau wie jene überraschende Episode mit den jungen Ratten, die „in einer Laube unter dem Zwerchfell“ wohnten. Die jungen Ratten landeten allesamt im Wasser, und der freundlich gesinnte Benn schwärmt: „Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten.“ Gottfried Benn war der Sebastian Fitzek des Expressionismus.