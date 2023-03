(SZ) Historisch betrachtet ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass am Rhein ein Drache plötzlich einen Kopf kürzer ist. Bekanntlich erschlug schon Siegfried in der Nibelungensage den Drachen Fafnir, übrigens unter einem - später durch Hagen von Tronje geahndeten - Verstoß gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen. Ihrer aller wird gedacht in der Nibelungenhalle auf dem Drachenfels, einer jener Einrichtungen, die sich den Belehrungen zeitgemäßer Museumspädagogik ebenso konsequent wie erfolgreich verschließen. Der Bau wurde 1913 zu Ehren des 100. Geburtstages von Richard Wagner errichtet, nach einer Mindermeinung der Forschung jedoch eher als gerechte Strafe für den Großmeister der wogenden Kitschklänge. Besucherinnen und Besucher jedenfalls wandeln zu Wahnfriedmusik entlang heroischer Ölschinken. Leider machen sich die Drachen seit dem heimtückischen Mord an Fafnir sehr rar und sind daher nicht selbst in der Ausstellung zu sehen, weshalb man ersatzweise Terrarien mit Vogelspinnen und gefährlichen Schlangen bereithält. Gelegentlich haust dort auch eine Schnappschildkröte, die den Drachen äußerlich zumindest etwas nahekommt. Wie diese sind übrigens auch Schnappschildkröten von höchst evasivem Wesen, wie Lotti aus dem Oggenrieder Weiher, an deren Existenz viele Menschen nicht glauben, nur weil sie sich schon immer geschickt vor ihren Blicken verbarg. Lotti die Schnapp hat nämlich ... aber Verzeihung, wir wollen den Fokus nicht verlieren.