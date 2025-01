In harten Zeiten wie diesen stellt sich mal wieder die Frage, ob die Welt nicht ohne Menschen besser dran wäre. Ein Mondfisch hat eine eindeutige Antwort.

(SZ) Gerade schwebt über allem die große Frage, ob die Welt nicht ein viel besserer Ort wäre ohne all die Hassreden und Feindschaften und Unversöhnlichkeiten. Ein Blick ins Netz, eine Minute Fernsehen: Schon spuckt einer oder eine wieder Gift und Galle. „Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort“, hat Rainer Maria Rilke gesagt beziehungsweise geschrieben. Keine Frage: Nicht nur die Furcht vor der Menschen Wort ist berechtigt, genauso die Angst vor der Menschen Tat. Und tatsächlich ist gerade mal wieder eine Zeit angebrochen, in der man sich fragt, ob die Welt nicht besser dran wäre, wenn es die Menschen nicht gäbe.