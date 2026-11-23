(SZ) In den kommenden Tagen wird es wieder Einladungen geben – Adventsmeditationen, spätherbstliche Atelierfeste und in spätestens drei Wochen dann die ersten Weihnachtsfeiern, zu denen vor allem diejenigen eingeladen werden, die dem Betrieb im vergangenen Jahr zum erwarteten Erfolg verholfen haben. Wer nicht eingeladen ist, weiß, dass ihm ganz persönlich ein unbehagliches Berufsjahr bevorstehen dürfte. Deshalb sind auch alle sehr erpicht, die erlösende Mailpostkarte auffalten zu dürfen, auf der ein angeheiterter Nikolaus mit Sektglas in der Hand die Hoffnung auf ein ausgelassenes Betriebsfest wecken soll. Es ist ein Teil des vorweihnachtlichen Erlösungsversprechens, dass man von Weihnachtsfeiern üblicherweise nicht ausgeladen wird. Sollte man sich während der Feier unangemessen verhalten, Vorgesetzte herabsetzen oder Kinder zeugen, wird man im nächsten Jahr einfach nicht mehr eingeladen.