Das Streiflicht

(SZ) "Man ist per Du." Diesen Satz schrieb die Zeit, nachdem sie Selenskijs Statement zitiert hatte, dass "durch deine Führungskraft, Olaf," die Chance gegeben sei, "die Welt sicherer zu machen". Man ist per Du! Das sind vier der kleinsten Wörter des deutschen Wortschatzes, und dennoch lösen sie in ihrer fast magischen Reihung jene leicht feierliche Rührung aus, die uns früher übermannte, wenn wir auf dem Aushang der Kirche lasen: "Zum Bund des Lebens haben sich versprochen der ehrengeachtete Jüngling ..." Wie mag sich das zwischen Wolodimir Selenskij und Olaf Scholz abgespielt haben? Hatte dabei das Protokoll seine Finger im Spiel, oder war die Initiative von Selenskij ausgegangen? Etwa so: "Wollen wir uns nicht endlich mal duzen? Kannst Wolodja zu mir sagen." Und Scholz drauf: "Ja, gern. Wolodja, richtig? Also, ich bin der Scholz."