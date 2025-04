(SZ) Warnung: Dieses Streiflicht enthält Hinweise auf militärische Handlungen, Flüche und Donald Trump. Es ist nämlich üblich geworden, Texten, Büchern, Filmen Warnhinweise voranzustellen. Denn welcher arglose Mensch würde schon annehmen, dass die nun wieder anlaufende dystopische Serie „The Last of Us“ ganz unerfreuliche Bilder von Infizierten enthält (sie ist außerdem höchst geeignet, Vorurteile gegen von Horrorpilzen Befallene zu verfestigen, aber das nur am Rande)? Oder dass die Polizeibeamten in „Chicago P. D.“ Zuschauende durch Sonderrechts-Lichtsignale am Dienstwagen und stark überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstören? Darauf kommt doch niemand. Es dient nur der Achtsamkeit, die Menschen darauf vorzubereiten, etwa: Diese Sendung enthält blinkende Lichter. Oder Gewalt. Oder Schimpfworte: Es gibt Filmhelden, deren Vokabular sich im Wesentlichen auf „F___ you“ beschränkt. Womit wir, siehe Warnung oben, bereits beim US-Präsidenten wären.