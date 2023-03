Too big to fail? Wer nur groß genug ist, kann ganz hervorragend scheitern. Außerdem gibt es immer jemanden, der übernehmen will.

(SZ) Die Schweiz galt mal, zumindest in Tschetschenien und Usbekistan, als die seriöse Heimat seriöser Banken. Wer Max Frisch gelesen hat - für die Generation Y und Z: toter weißer Mann, Womanizer, alter Nörgler -, weiß natürlich schon lange, dass die Schweiz nicht seriös ist, sondern eine Art staatgewordener Mehltau. Und wer noch daran glaubte, dass wenigstens die Banken in der Schweiz seriös sind, wurde gerade eines Besseren belehrt. Bei der staatlich geförderten, also an den Sozialismus erinnernden Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hörte man von Kundigen und Unkundigen immer wieder die Weisheit, die Bank sei too big too fail, zu groß, um zu scheitern. Nun könnte man von der Schweiz auch sagen, sie sei ohnehin too small to succeed, zu klein, um Erfolg zu haben. Gerade suspekte Vorgänge im Bankensektor verlangen eine kritische Betrachtung der in diesem Zusammenhang verkündeten Weisheiten.