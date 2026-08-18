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Glosse: Das StreiflichtKinder machen doch keine Arbeit – wer sagt denn so was?

Lesezeit: 2 Min.

„Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit“, sagt Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). So wie auf dem Bild stellt er sich das wohl vor.
„Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit“, sagt Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). So wie auf dem Bild stellt er sich das wohl vor. Christian Charisius/Christian Charisius/dpa

Österreichs Kanzler ist dieser Auffassung, und man kann ihn darin nur bestärken. Ein Leben mit dem Nachwuchs ist immer nur die reine Freude.

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(SZ) Er hat doch recht, der Herr Stocker: Kindererziehung soll Arbeit sein? Absurd. Neulich brachte es Österreichs Kanzler auf den Punkt: Familie sei etwas, für das man gebe, ohne im Gegenzug etwas dafür zu erwarten. „Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit“, so der ÖVP-Politiker. Das kann jeder bestätigen, der schon einmal versucht hat, nach einem Familienausflug Erbrochenes aus dem schmalen Spalt zwischen Beifahrersitz und Schaltknüppel zu putzen. Bei 30 Grad im Schatten. Zwei Stunden lang. Eine reine Freude. Was, bitte, soll sich daran nach Arbeit anfühlen?

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